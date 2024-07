AFP via Getty Images





Dopo i tanti dubbi e le opposizioni dei club a concedere i propri gioielli alla fine, selezionatore della Francia per la nazionale che difenderà i colori blu-bianco-rossi alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024.Dopo i numerosi rumors non sono stati selezionati né, prossimo a diventare un centrocampista della Juventus, né, difensore del Milan. I nomi di spicco rimangono tutti in attacco cone il neo-acquisto del Bayern Monacoche faranno tandem con, la stella fuoriquota.Ecco l'elenco completo.