La furia di Maignan contro Mbappé e compagni: volano parole grosse in spogliatoio

Risveglio tosto per la nazionale di. Lacritica in maniera spietata i Bleus dopo la sconfitta contro l'Italia al Parco dei Principi: tra pagelle estremamente severe e unpreoccupante, calamita l'attenzione lo sfogo diin spogliatoio al termine dell'incontro.L'edizione odierna de L'Equipe svela un retroscena della notte di Parigi, un durissimo confronto in spogliatoio a seguito del ko contro gli Azzurri in UEFA Nations League che ha visto il portiere del Milan strigliare in maniera accesa i compagni di squadra, in particolare le stelle del gruppo.

- Come ricostruito dal quotidiano transalpino,Maignan se l'è presa in particolare con il comportamento delle stelle del gruppo, facendo un duro paragone con la voglia e l'aggressività mostrata invece dall'Italia: "", tra le frasi ricostruite come riporta RMC Sport.

- La rabbia di Maignan, uno sfogo durato circa, ha lasciato il posto a un, secondo le testimonianze raccolte da L'Equipe. E sempre secondo il giornale,, il cui atteggiamento durante una serata da incubo ha destato preoccupazione.- Duro in spogliatoio, più diplomatico davanti alle telecamere. In zona mista dopo Francia-Italia, Maignan ha comunque strigliato i compagni ma con toni più pacati: "Abbiamo trovato una grande squadra che difendeva bene insieme. Dobbiamo andare avanti. Non possiamo giocare tutte le partite senza subire gol. Io sto attraversando un periodo difficile, il gruppo sta attraversando un momento difficile. Ne discuteremo domani (sabato, ndr). Non c'è Dobbiamo preoccuparci. Quando perdiamo una partita, non è la fine del mondo. Tutti abbiamo un ruolo da svolgere in campo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, questa squadra francese deve scusarsi ci metteremo in discussione e andremo avanti", riporta RMC Sport.

- Lo sfogo di Maignan in spogliatoio è accompagnato da una bocciatura netta della squadra di Deschamps sulle pagelle dei principali quotidiani francesi e tra i più bersagliati ci sono altri due giocatori del Milan,. L'Equipe boccia sonoramente entrambi:, a sottolineare una prova assolutamente negativa e penalizzante per i Bleus. Da un pallone perso dal terzino nasce l'azione dell'1-1 firmato da Dimarco, un errore in impostazione del centrocampista lancia invece il contropiede del 2-1 di Frattesi.