Italia sotto dopo 14 secondi, Donnarumma protesta: non aveva ancora i guanti allacciati

AFP via Getty Images

Avvio choc per l'contro la, dopoil tabellone del Parco dei Principi di Parigi segna già 1-0 prendendo alla sprovvista tifosi e cronisti.- Un avvio terribile per gli Azzurri, che ci impiegano solo 14 secondi per combinare il pasticcio con Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli si fa soffiare palla dache a tu per tu con Donnarumma non sbaglia e porta in vantaggio la Francia di Didier Deschamps. Sconforto sui volti dei giocatori della Nazionale, il ct Luciano Spalletti si mette le mani in testa e ride sardonicamente. Gigio invece si arrabbia e non solo con i compagni di squadra.

- L'estremo difensore azzurro, di casa al Parco dei Principi in quanto giocatore del PSG, è stato colto totalmente alla sprovvista:, retroscena rivelato da immagini e cronaca Rai. E dopo aver incassato la rete, Donnarumma si è rivolto all'indirizzo dell'arbitro, lo svizzero: "", "" ha gridato al direttore di gara. Ma ormai il gol è concesso, un avvio che ha decisamente sorpreso l'Italia.