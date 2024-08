Italia, perché Barella non è convocato

Nell' elenco dei convocati di Luciano Spalletti per gli impegni dell'Italia in Nations League contro Francia e Israele: un'esclusione che sulle prime potrebbe destare scalpore, ma che all'atto pratico... non è un'esclusione.Era preventivato, infatti, che Barella non fosse a disposizione:e rendere più semplice la respirazione. Niente di preoccupante, chiaramente, ma niente Nazionale.

Barella sarà regolarmente in campo contro l’Atalanta nell'anticipo del venerdì della terza giornata di Serie A. Dopo un piccolo stop di qualche giorno, il centrocampista sarà disponibile già per la prossima gara dei nerazzurri dopo la sosta, in casa del Monza.