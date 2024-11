Francia, Mbappé out con l'Italia. Deschamps: "Voleva venire, ma è meglio così". Fuori Fofana, torna Rabiot

AFP via Getty Images

. Come già accaduto nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali di ottobre,. L’attaccante transalpino sta attraversando un momento delicato sia dal punto di vista extra-calcistico (con la presunta accusa di stupro rivoltagli nella giornata di sabato 11 ottobre), ma anche per un rendimento che, con i Blancos, non è stato all'altezza delle aspettative riposte dal club iberico – seppur abbia già messo a segno otto reti e messo a referto due assist nelle 15 presenze stagionali, tra tutte le competizioni, con la maglia delle Merengues -.

Come riporta L'Equipe,Il CT dei Les Bleus ha specificato i motivi che hanno portato all’esclusione di Mbappé dalla lista: "".Secondo quanto riportato da L'Equipe, questa sarà la lista dei convocati da: presenti i rossoneri Maignan e, assente invece, che dunque rimarrà a Milanello per lavorare insieme a Fonseca nella sosta. Da segnalare, inoltre, il ritorno di Adrien, che mancava dalla semifinale degli Europei, persa contro la Spagna.

: Chevalier, Maignan, Samba.: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano.: Camavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaire-Emery.: Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram.