Francia-Polonia LIVE: gioca Mbappé, fuori Griezmann e Thuram. C'è Lewandowski non Szczesny

Francia-Polonia (martedì 25 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D nella fase a gironi di Euro 2024. Una partita che non conta nulla per Lewandowski e compagni, ma che può valere il 1° posto nel girone per i transalpini.Francia-PoloniaMaMaignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Tchouaméni, Rabiot; Dembele, Mbappé, Barcola.Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski; Urbanski, Lewandowski

Marco Guida (Ita)