Tifosi italiani aggrediti da ultrà croati a Lipsia: quattro feriti, due in ospedale

L'vola agli ottavi di finale di Euro 2024 grazie al gol in pieno recupero di, il pareggio contro la(1-1 dopo l'iniziale vantaggio di Modric) ha permesso agli Azzurri di Luciano Spalletti di difendere il secondo posto del gruppo B alle spalle della Spagna e staccare il pass per la fase a eliminazione diretta, dove troveranno la Svizzera seconda del gruppo A (Berlino, sabato 29 giugno 2024 ore 18).La partita di Lipsia però ha lasciato diversi strascichi e non solo quelli polemici del ct croato Zlatko Dalic per gli 8 minuti di recupero concessi dall'arbitro, l'olandese Danny Makkelie:

- Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ierinel centro di Lipsia:- Il motivo dello scontro? Tutto sarebbe scaturito, scrive la rosea nella sua edizione online, da una. Il gesto avrebbe dato vita allo scontro tra le due fazioni e, in particolare, alcuni sostenitori italiani sono stati colpiti da calci e pugni, da qui le lesioni riportate.

- La polizia di Lipsia ha riferito a riguardo: "Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare(croati e bosniaci, di età compresa tra i 21 e i 44 anni) e a prenderli in custodia. Tutti sono stati poi rilasciati.".