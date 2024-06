Francia seconda e Inghilterra prima, cosa cambia per l'Italia

AFP via Getty Images

I verdetti del gruppohanno rimescolato le carte nel quadro degliin corso di svolgimento in. Due delle favorite per la vittoria finale () hanno ancora steccato ma almeno hanno strappato il pass per la fase finale, con due situazioni però diverse.ha vinto il gruppo C, nonostante due pareggi. La squadra difatica a segnare e avrà un ottavo complicato. La più probabile tra le combinazioni infatti la vedrà contro, in una sfida inedita nelle grandi competizioni tra nazionali. Ma non è tutto: qualora dovessero passare, gli inglesi si troveranno ai quarti contro la vincente della gara tra

Peggio nel Gruppo D ha fatto la. La squadra diha pareggiato con la già eliminatae si è vista superare in vetta dall’Austria. Con il secondo posto,e compagni sono finiti nella parte più tosta del tabellone con. E può esultareche, essendo nell’altra parte del tabellone, potranno trovarsi di fronte i Galletti e tutte le altre solo in finale.