Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista dell'inizio della Serie A 2024/25:Si tratta del settimo test amichevole per i viola di Raffaele Palladino, che oltre al campionato nella prossima stagione saranno impegnati anche in Conference League.Nelle sei uscite precedenti, la squadra gigliata ha ottenuto tre vittorie (contro Primavera viola, Reggiana e Grosseto), due pareggi (Bolton e Hull City) e una sconfitta (contro il Preston).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Friburgo - Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Il fischio d'inizio è previsto per le 15:30 di sabato 10 agosto 2024. Le due squadre scenderanno in campo all'Europa Park Stadion di Friburgo, sede delle sfide casalinghe della formazione tedesca. La sfida sarà visibile in tv e in streaming su DAZN.Muller; Rosenfelder, Gulde, Ogbus, Gunter; Osterhage, Rohl, Eggestein; Doan, Adamu, GrifoTerracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Bianco, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil; Kean.