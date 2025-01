Frosinone-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Frosinone arriva al match contro la Cremonese con rinnovata fiducia: l’1-1 in casa della Juve Stabia, firmato da Partipilo a venti minuti dal termine, ha regalato il quinto pari stagionale ai ciociari. Con quattro punti nelle ultime due gare, la squadra di Greco è risalita fino alla zona playout, condividendo il 16° posto con la Sampdoria. Resta però il problema del gol: con appena 17 centri in 20 partite (la media più bassa del campionato), il Frosinone deve migliorare la produzione offensiva se vuole agganciare posizioni più tranquille.

Anche la Cremonese si presenta dopo un 1-1 agrodolce: allo Zini, i grigiorossi sono stati raggiunti dal Brescia al 96°, vanificando il vantaggio firmato da Vazquez e complicando la corsa verso la vetta. Resta comunque il sesto pareggio stagionale e un solido quarto posto in classifica, sebbene il terzo sia distante ben otto punti. La formazione lombarda può però vantare una delle migliori difese per occasioni concesse (solo 222 tentativi avversari), a conferma dell’ottima tenuta difensiva.



La sfida mette dunque di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di fare risultato: il Frosinone per allontanarsi dalla zona calda, la Cremonese per non perdere terreno dalla parte alta della classifica. Saranno i gol o le difese a decidere il match? Il verdetto arriverà dal campo. Dopo aver interrotto una lunga striscia senza pareggi, ilarriva al match contro lacon rinnovata fiducia: l’1-1 in casa della Juve Stabia, firmato da Partipilo a venti minuti dal termine, ha regalato il quinto pari stagionale ai ciociari. Con quattro punti nelle ultime due gare, la squadra di Greco è risalita fino alla zona playout, condividendo il 16° posto con la Sampdoria. Resta però il problema del gol: con appena 17 centri in 20 partite (la media più bassa del campionato), il Frosinone deve migliorare la produzione offensiva se vuole agganciare posizioni più tranquille.Anche lasi presenta dopo un 1-1 agrodolce: allo Zini, i grigiorossi sono stati raggiunti dal Brescia al 96°, vanificando il vantaggio firmato da Vazquez e complicando la corsa verso la vetta. Resta comunque il sesto pareggio stagionale e un solido quarto posto in classifica, sebbene il terzo sia distante ben otto punti. La formazione lombarda può però vantare una delle migliori difese per occasioni concesse (solo 222 tentativi avversari), a conferma dell’ottima tenuta difensiva.La sfida mette dunque di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di fare risultato: il Frosinone per allontanarsi dalla zona calda, la Cremonese per non perdere terreno dalla parte alta della classifica. Saranno i gol o le difese a decidere il match? Il verdetto arriverà dal campo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Frosinone - Cremonese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita : Frosinone-Cremonese

: Frosinone-Cremonese Data : Domenica 12 gennio 2025

: Domenica 12 gennio 2025 Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

Tutte le informazioni su Frosinone-Cremonese:Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; Oyono J., Gelli, Darboe, Begic, Oyono A.; Partipilo, Pecorino.

Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte , Barbieri; Vazquez, Bonazzoli- La sfida tra Frosinone e Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Frosinone-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.