Frosinone, Di Francesco abiura per la salvezza: 'Non vorrei cambiare, ma ce n'è necessità'

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio:



"Abbiamo preso gol su due calci piazzati ci manca un po' di malizia e continueremo a lavorarci, abbiamo questa fretta di voler andare per forza a fare gol. Io credo che la squadra abbia tenuto testa alla Lazio e non sia riuscita a fare male quando doveva. Mi fa rabbia aver preso gol da non prendere, ci siamo un po' consegnati dopo aver fatto bene con la linea alta".



COSA TOCCARE - "Dobbiamo alzare l'attenzione, in allenamento vanno riproposte certe situazioni partendo dagli errori commessi. Vedo tante cose buone e quello è il peccato, perché finché gli avversari sono più bravi e fanno grandi gol possiamo battere le mani, come con Dimarco in casa dell'Inter, ma così fa rabbia".



GIOCO O PUNTI - "Non so se sporcare questa squadra sia la strada giusta per arrivare ai risultati. Torniamo sempre al concetto della differenza che viene fatta dal risultato finale. Il desiderio di non cambiare c'è, ma c'è anche la forza di doverlo fare. Sono dispostissimo a cambiare. Ad oggi non teniamo la partita a larghi tratti e non difendiamo bene gli ultimi trenta metri, dobbiamo intervenire su questo con giocatori maggiormente difensivi, ma la volontà era quella di salvarsi con una proposta".