L'Italia deve adottare il piano B: Pioli però ha un accordo con la Fiorentina. Cosa succede

sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore azzurro/consulente della proprietà della Roma, ma un po' a sorpresa è arrivato un no da parte del tecnico di Testaccio:Nelle ultime ore, mentre il presidente federale Gravina percorreva la pista Ranieri dopo l'esonero di Spalletti,. Chiaro che di fronte alla chiamata della Nazionale qualsiasi gentlemen agreement può essere rivisto, ma i viola hanno scelto e

Pioli è sempre stato l'alternativa a Ranieri, lo era stato anche di Spalletti prima dell'inizio del ciclo con l'ex allenatore del Napoli:12 milioni di euro l'anno lo stipendio percepito all'Al-Nassr, che andrebbe sicuramente rivisto verso il basso, mentre il regime di tassazione per i lavoratori esteri porterà la sua percentuale dal 20% al 2% a inizio luglio. Essendo le prossime partite della Nazionale a settembre, questo sarebbe un problema minore per l'Italia rispetto a quanto lo sarebbe per la Fiorentina...