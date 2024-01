Frosinone, Di Francesco: 'Dobbiamo ritrovare compattezza, non abbiamo alibi. E su Bonifazi...'

Nel pre partita, a DAZN, ha parlato il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco: "Abbiamo rivisto quanto fatto all'andata, ma oggi ci saranno delle individualità diverse, a causa anche dei tanti infortuni. La carenza più grande è di non avere terzini di ruolo che ti permetterebbero di modificare l'assetto e dare continuità. Queste assenze non devono essere un alibi perché abbiamo preparato la partita al meglio. Abbiamo avuto tanto tempo per stare insieme e abbiamo sviscerato quelle che sono le problematiche, cercando di ricompattarci. Anche durante la gara dobbiamo essere più bravi a leggere le situazioni, magari con una fase difensiva migliore".



Vi trovate meglio con la difesa a 4?

"Noi abbiamo un terzino a disposizione. Avrei potuto adattare qualcuno ma le caratteristiche dei giocatori sono queste".



Come ha visto Bonifazi?

"Sarà importante la sua esperienza e saprà guidare la difesa in determinati come questo, dove abbiamo subito troppi gol. Stiamo ricercando la compattezza che potrà essere l'arma in più da qui alla fine del campionato".