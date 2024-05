, in attesa delle ultime due sfide di stasera che vedranno l’Atalanta impegnata a Salerno e il Napoli affrontare l’Udinese, sfida delicata per entrambe le formazioni.Saranno ancora le due squadre che si aggiungeranno alla Salernitana, già matematicamente retrocessa in Serie B. Ma andiamo ad analizzare la situazione, quando mancano 270 minuti al termine dell’annata (ancora 360 per l’Udinese).

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 29

Sassuolo 29

Salernitana 15 (aritmeticamente retrocessa)

, ma deve aspettare ancora una serie di combinazioni di risultati da parte delle avversarie (Udinese e Sassuolo, in primis)., mentre Cagliari e salentini si sono divise la posta in gioco – stesso discorso per Empoli e Frosinone -., prima e unica squadra a battere l’Inter in campionato (sia all’andata che al ritorno),, portandosi a soli 3 margini di distanza dai toscani, che occupano la prima posizione utile per rimanere in Serie A.

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale, come successo nel caso di Spezia e Verona lo scorso anno.

