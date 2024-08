Frosinone - Lazio, cori contro Lotito anche dalla curva dei ciociari

GETTY

Anche se vuoi toglierci la lazialità, le radici profonde non gelano mai.

La contestazione dei tifosi dellaversova avanti anche aAnzi, trova persino sponda nei tifosi gialloblu. Durante l'amichevole contro i ciociari i 1200 tifosi presenti nel settore ospiti del Benito Stirpe, insieme all'eco di diversi altri sostenitori biancocelesti nelle tribune limitrofe, si sono fatti sentire con più di qualche coro contro il presidente. Uno striscione inoltre recitava:Poi, nel corso del primo tempo della gara, alle voci dei laziali

Il presidente Lotito comunque non era presente allo stadio e l'episodio in ogni caso è stato isolato ed estemporaneo. Non ci sono state ulteriori repliche dei gialloblu durante il prosieguo partita, giocata in un clima sostanzialmente di festa, almeno sugli spalti (in campo invece non sono mancati falli duri e interventi al limite, pur trattandosi di un match prestagionale). A testimonianza del clima sereno tra la maggioranza dei tifosi anche. Ad eccezione del cuore caldo delle tifoserie, il resto dei circa 12mila presenti - nonostante la pioggia e la difficoltà a raggiungere l'impianto a causadi un incidente nel pomeriggio sull'autostrada, che ha bloccato la circolazione per un paio d'ore - hanno visto la partita uno di fianco all'altro nei vari settori senza particolari problematiche per l'ordine pubblico.