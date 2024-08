Lazio, 4 pretendenti per Cancellieri: ecco la situazione

Getty Images

Matteoè in lista d'uscita dalla. L'ex primavera della Roma, prelevato tre anni fa dai biancocelesti dal Verona, cerca una sistemazione possibilmente a titolo definitivo. Dal suo cartellino la società capitolina spera di ricavare una cifra intonro ai 10 milioni di euro; la stessa pagata per acquistarlo in sostanza.e che potrebbero soddisfare le richieste. All'estero aveva preso informazioni il Rennes qualche settimana fa, ma poi non ci sono stati più ulteriori sviluppi, almeno in via ufficiale. I transalpini hanno però incassato 43 milioni in totale dalle cessioni di Le Fee alla Roma e Terrier al Leverkusen. E proprio quest'ultimo, ala sinistra, è il più urgente da rimpiazzare per i rossoneri.

In Italia invece Cancellieri, reduce da una buona stagione con l'Empoli (4 gol e 3 assist in 36 presenze),Delle tre neopromosse però sono i Ducali quelli che stanno insistendo di più. I gialloblù avevano infatti approcciato al giocatore già ad inizio mercato, salvo poi virare su Laurienté (che resta un obiettivo di mercato anche della Lazio peraltro). Le richieste del Sassuolo per il francese però (tra i 15 e i 20 milioni), sono ritenute troppo alte dai gialloblu (pure dai biancocelesti) e per questo ora gli emiliani sono tornati alla carica proprio sul classe 2002 romano, che nel frattempo continua ad allenarsi a Formello in attesa di conoscere il proprio futuro.

In teoria per lui non ci sarebbero problemi di limitazioni per la lista per la Serie A, essendo ancora tra gli "under".Nei piani del club però Cancellieri resta un esubero e al momento è uno dei pochi che sembra avere mercato per poter racimolare risorse da renivestire sugli ultimi colpi che completerebbero la rosa.