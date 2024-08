nell'ultima stagione. Baroni insisterà sulle prove tattiche dei due schemi su cui sta imperniando la squadra biancoceleste sin dai primi giorni di preparazione estiva. Il 4-2-3-1 e il 4-3-3, a seconda degli interpreti che scenderanno man mano in campo, necessitano ancora di lubrificare gli ingranaggi alla perfezione: l'obiettivo della gara è quello di mettere in mostra ulteriori passi avanti nella fluidità del gioco e nello sviluppo della manovra rispetto a quanto già fatto vedere ad Auronzo, contro la rappresentativa locale e poi nelle gare successive contro Trapani, Triestina e, in Germania, una settimana fa, con l'Hansa Rostock.

Dal lato dei ciociari invece il tecnico Vivarini vuole testare la tenuta dei suoi ragazzi al cospetto di una squadra di categoria superiore. Il Frosinone punta come la Lazio ad aprire un nuovo ciclo con diversi giovani talenti emergenti che dovranno dimostrare di essere all'altezza della sfida del campionato di Serie B.Baroni dovrà fare ancora a meno di Castrovilli, che continua il suo lavoro di condizionamento atletico, Nuno Tavares e Gila.prudenza anche per Marusic, mentre davanti toccherà ancora a Castellanos.Il match sarà visibile su Dazn, sia in tv sia in streaming, o in differita sul canale 233 di Sky. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta sul sito sslazio.it solo previa sottoscrizione dell'abbonamento mensile o annuale GOLD oppure con l'acquisto del singolo evento.

(3-4-2-1): Cerofolini, Cittadini, Monterisi, Marchizza, Oyono, Mazzitelli, Gelli, Kvernadze, Haoudi, Brescianini, Cuni. All. Vivarini.(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Guendouzi, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.