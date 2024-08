Lazio, obiettivo Vitor Roque del Barcellona: il piano 'alla Greenwood', la rivelazione di Lotito e 2 alternative

Getty Images

Il direttore sportivoha tracciato la linea. Nell’intervento ai microfoni della radio ufficiale della Lazio, il dirigente biancoceleste ha fatto il punto della situazione, confermando alcune indiscrezioni dei giorni scorsi come quella della ricerca di un calciatore in grado di agire sulla trequarti.La società capitolina non prende in considerazione l’ipotesi di tesserare, con Fabiani che è stato categorico ma che ha confermato la caccia di un esterno d’attacco e non di un centravanti nonostante l’addio di Ciro Immobile, con Noslin che potrà alternarsi a Castellanos in avanti. Dopo la trattativa saltata conpassato al Marsiglia, la Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di un calciatore che possa rinforzare la batteria dei trequartisti e degli esterni d’attacco della squadra di Marco Baroni.

Il nome in cima alla lista dei desideri della società di Claudio Lotito è quello di, calciatore classe 2005 di proprietà del Barcellona. L’ex Athletico Paranaense è l’obiettivo principale dei capitolini, che hanno avviato i contatti per provare a portare il brasiliano a Roma.“Prenderò un 2005 forte”. Il presidentesi è sbilanciato nei giorni scorsi, senza però svelare il nome e l’identikit del profilo prescelto. Il calciatore in questione, sul quale il numero uno e il ds Fabiani stanno lavorando è Vitor Roque, ufficializzato un anno fa dal Barcellona e quest’anno dopo l’accordo da 30 milioni di euro di base fissa più 31 di variabili con Athletico Paranaense. Al momento, però,e la Lazio sta provando a spingere per arrivare al 19enne.

Al momento, il Barcellona chiude all’ipotesi della cessione in prestito e vorrebbe monetizzare dopo l’esoso investimento fatto un anno fa per strappare Vitor Roque all’agguerrita concorrenza. La Lazio sta lavorando per provare a portare a Roma il classe 2005 con formula e condizioni simili a quelle proposte al Manchester United per Greenwood: passaggio a titolo definitivo per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro e il 50% garantito al Barcellona sulla futura rivendita.Il rinforzo sulla trequarti non sarà James Rodriguez. Fabiani ha chiarito che il profilo del colombiano non corrisponde all’identikit che la Lazio sta cercando: “Non lo prenderò mai. È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Prendere il ragazzo per uno, due anni andrebbe contro qualsiasi logica”.

Il nome dinon è l’unico sulla lista del direttore sportivo Fabiani, che continua a lavorare su più fronti per individuare il rinforzo giusto. Nella giornata di martedì ci sono stati nuovi contatti con il Sassuolo per, che costa 15 milioni e piace anche a Fenerbahce e Marsiglia, mentre restano nei radar due profili in particolare,del Sunderland edel Gent. Due calciatori nati nel 2005, non un dettaglio da poco dopo la rivelazione di Lotito…