Parma-Frosinone 0-0:



Sportiello 6: sicuro sulle poche conclusioni ducali. Bravo su Siligardi



Capuano 6: dimostra sicurezza anche se Siligardi qualche volta gli scappa via



Ariaudo 7: Ceravolo non lo impensierisce e comanda la difesa a tre del Frosinone



Goldaniga 6,5: svolge il compito difficile nel marcare Gervinho



Beghetto 7: sulla fascia sinistra fa quello che vuole; per lui tanti cross in mezzo all’area



Maiello 6: gioca spesso da regista e si comporta bene in mezzo al campo



Chibsah 6: procura il rosso di Stulac dopo aver subito un’entrata killer; esce quando non ne ha più



(Dal 24’ s.t. Gori 5,5: non arriva spinta dal suo ingresso)



Zampano 6,5: spinge meno di Beghetto ma è spesso incisivo anche sotto porta



Ciano 5,5: poca qualità rispetto alle pretese; prende qualche fallo per far rifiatare la squadra



(Dal 40’ s.t. Vloet 6,5: sfiora il colpaccio nel finale)



Campbell 6: gioca spesso tra le linee e cerca la profondità



(Dal 34’ s.t. Soddimo sv)



Ciofani 5,5: non sfrutta al meglio i cross degli esterni





All. Longo 6,5: la sua squadra dimostra qualità nel palleggio; domina dopo l’espulsione di Stulac