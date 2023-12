Frosinone-Torino 0-0



Turati 6: coinvolto pochissimo, si fa trovare pronto sul sinistro di Zapata a metà ripresa. Partecipa molto alla costruzione dal basso del Leone, diventando di fatto il primo regista.



Monterisi 6,5: ovunque DiFra decida di schierarlo, lui la prestazione la fornisce sempre. Ormai non è più una sorpresa.



Okoli 6,5: sostanza e solidità nel garantire protezione alla difesa, non sbaglia praticamente nulla.



Romagnoli 6,5: sicuro e bravo nel leggere in anticipo i movimenti dei rivali d’attacco. Anche lui, come Okoli, non concede spazio a sbavature.



Garritano 6: prova di corsa e sacrificio nelle vesti di esterno di centrocampo.



(dal 15’ s.t. Lirola 6: spinge con intraprendenza, rivelandosi efficace anche nella fase di non possesso).



Gelli 6,5: gioca a tutto campo garantendo come al solito qualità nel palleggio lì tra le linee. Recupero fondamentale per il prosieguo di stagione del Frosinone



(dal 26’ s.t. Lulic 6: si rivede anche in campionato dopo la “prima” in Coppa Italia dopo l’infortunio. Ingresso positivo).



Brescianini 6: gara di lotta e intensità, partecipa bene alla risalita del campo palla a terra della squadra.



Oyono 6: in apertura rimedia subito un giallo in maniera ingenua, poi contiene bene Bellanova palesando progressi costanti a livello difensivo.



Soulé 6,5: tocca un’infinità di palloni, danza sulla trequarti provando a sprigionare il proprio talento per scardinare il muro granata



Ibrahimovic 5,5: non vive una giornata idilliaca. Cerca di creare superiorità numerica col dribbling ma non riesce ad incidere come dovrebbe.



(dal 26’ s.t. Caso 6: corsa e iniziativa non gli mancano, non sfrutta qualche interessante contropiede).



Kaio Jorge 6,5: la prima da titolare è dominata dalla positività. Fa tanto movimento, lega il gioco e sfiora il gol in due occasioni.



(dal 36’ s.t. Cheddira s.v.)



All. Di Francesco: il suo Frosinone si conferma squadra versatile sul piano tattico. La scelta di schierare i giallazzurri col 3-4-2-1 per fronteggiare il Toro si rivela corretta, manca solo la rete per coronare una bella prestazione contro un’avversaria difficile.