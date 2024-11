Frosinone-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

SarannoLa squadra di, ospiterà i rosanero die cercherà. Fin qui appena nove punti, che valgono l’ultimo posto, e un solo successo in campionato, in casa del Cittadella. In cerca di punti anche il Palermo, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite ed è reduce dalla sconfitta in casa con il Cittadella. I rosanero occupano l’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff, con 16 punti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Frosinone-Palermo in diretta su Dazn

SEGUI SU DAZN

Partita: Frosinone-Palermo

Frosinone-Palermo Data: venerdì 8 novembre 2024

venerdì 8 novembre 2024 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Barcella, Cichella, Vural, Marchizza; Canotto, Kvernadze. All: Greco.Desplaches; Pierozzi, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Di Francesco; R. Insigne, Le Douaron, Di Francesco. All: Dionisi

Frosinone-Palermo sarà visibile in diretta tv su DAZN scaricando l'app su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e XBox.Frosinone-Palermo sarà disponibile sul sito di DAZN o scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili