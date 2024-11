Serie B LIVE alle 15

Redazione CM

38 minuti fa



La 12esima giornata di Serie B prevede oggi sette partite. Si parte alle 15 con Catanzaro-Frosinone, Cesena-Sudtirol, Cosenza Salernitana, Cremonese-Pisa e Palermmo-Cittadella. Alle 17.15 tocca a Sampdoria-Brescia e Sassuolo-Mantova.



GLI ANTICIPI DI SABATO - In campo nel sabato 3 gare: si sono giocate Bari-Reggiana, Carrarese-Juve Stabia e Spezia-Modena. Pareggio senza reti per i primi due match: il Bari va avanti di due reti ma si fa riprendere nel finale, poche emozioni invece e 0-0 tra Carrarese e Juve Stabia. Vince ancora lo Spezia con un'altra rete di Francesco Pio Esposito, in prestito dall'Inter.