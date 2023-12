Lì davanti mancava solo lui all’appello, oggi contro il Lecce è arrivato il primo squillo di Kaio Jorge in Serie A con il Frosinone. Il brasiliano ha scelto una piazza ambiziosa come quella gialloblù per rilanciarsi dopo un periodo sfortunato alla Juventus: la sua crescita a Torino è stata condizionata da infortuni e problemi fisici, il classe 2002 non si è inserito come la società sperava e quest’anno di comune accordo hanno scelto per un prestito.



IL PIANO DELLA JUVE - In estate erano arrivate diverse richieste per l’attaccante brasiliano, ma il dirigente del Frosinone Angelozzi è stato il più convincente. Di Francesco l’allenatore giusto per lavorare con un giovane talento come lui. In estate il Frosinone ha scelto di fare un mercato meno ‘convenzionale’ puntando su giovani presi in Italia e all’estero: oggi, l’uomo copertina è Kaio Jorge: l’amico Soulé si prende il rigore, lui va sul dischetto e trasforma. Primo gol in Serie A, con tanto di bacio dal compagno. La Juve osserva da lontano e sorride per la crescita del ragazzo che ora può trovare continuità in Serie A. I bianconeri sono convinti di avere un gioiello tra le mani, il piano è quello di rilanciarlo per fargli ritrovare anche fiducia in se stesso. E magari, un giorno, riportarlo a Torino per rimanere.