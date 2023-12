Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn prima della gara col Lecce:



"Abbiamo giocatori che non stanno al meglio. Il fatto che abbia dei giocatori disponibili è una fortuna, bisogna guardare il lato positivo delle cose. Siamo venuti a Lecce per fare un risultato in trasferta, cosa che non ci riesce da troppo tempo. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni che non sempre ci sono valse un risultato positivo".