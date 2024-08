Fullkrug al West Ham, l'affare è ufficiale: le cifre

Getty Images

East London’s newest forward, Niclas Füllkrug pic.twitter.com/QyGGR4WZfR — West Ham United (@WestHam) August 5, 2024

Era un'idea delcome spalla di Alvaro Morata in attacco, ma persi sono aperte le porte della Premier League: il bomber tedesco è ufficialmente un nuovo giocatore delGli Hammers hanno annunciato l'ingaggio del classe 1993, che arriva a titolo definitivo dalper 26 milioni di euro più 4 di bonus e firma un contratto di quattro anni - fino al 30 giugno 2028 - da 3 milioni di euro netti a stagione.

- Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del centravanti della nazionale tedesca Niclas Füllkrug.Il prolifico attaccante si unisce agli Hammers dal Borussia Dortmund con un contratto quadriennale per una cifra non rivelata.Füllkrug, nato ad Hannover, ha segnato gol ovunque abbia giocato, segnandone oltre 50 in Bundesliga, tre nella UEFA Champions League della scorsa stagione e 13 in sole 21 presenze con la Germania, di cui due ciascuna alla Coppa del Mondo FIFA 2022 e a UEFA Euro 2024.Il giocatore alto 189 cm passerà ora alla Premier League, dove le sue qualità di passaggi, colpi di testa e finalizzazioni eccezionali, e attributi fisici a tutto tondo, aggiungeranno potenza di fuoco all'arsenale offensivo dell'allenatore Julen Lopetegui.

"Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra", ha detto Füllkrug. “Credo che la Premier League sia il miglior campionato del mondo e per me è il momento giusto per trasferirmi in Inghilterra e giocare per un grande club come il West Ham.“Penso al West Ham ormai da molto tempo. Conosco molto bene il direttore tecnico Tim Steidten, perché abbiamo una storia insieme al Werder Brema, e ho guardato alcune partite e ho visto quanta qualità c'è nella squadra.“Anche la possibilità di giocare sotto la guida dell’allenatore [Lopetegui] è davvero emozionante. Il suo stile di gioco è importante per me e sono fiducioso che con lui potrò dare il massimo e segnare tanti gol.

“Adoro stare vicino ai tifosi e non vedo l’ora di incontrare i tifosi del West Ham. Ho un ottimo feeling in questo momento – sono forte, in forma e in forma – e voglio solo uscire e iniziare a giocare per loro”.Dopo aver iniziato la sua carriera con il Werder Brema, Füllkrug ha trascorso due stagioni con l'1. FC Nürnberg, poi ha licenziato sia l'Hannover 96 che il Werder per la promozione in Bundesliga, dove ha segnato 28 gol in 59 presenze con Brema e Borussia Dortmund negli ultimi anni. due campagne.Il Füllkrug è stato eccezionale la scorsa stagione, segnando vittorie in UEFA Champions League contro Newcastle United, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain, registrando 20 presenze dirette in 29 presenze in Bundesliga e segnando sei gol in soli 470 minuti di gioco in 12 presenze in nazionale. Germania. In totale, ha segnato 21 gol e assistito altri undici in 54 partite per club e nazionale.

Avendo lavorato con il Füllkrug al Werder Brema, come accennato in precedenza, il direttore tecnico Tim Steidten ammira da tempo il 31enne."Siamo lieti di aver ingaggiato Niclas", ha detto Steidten. “Ho lavorato con lui in precedenza e so cosa ci porterà in termini di qualità fisiche e di rifinitura, nonché di carattere e mentalità".“Ha vissuto un paio di stagioni davvero positive, sia a livello di club, dove ha giocato la finale di Champions League la scorsa stagione, sia con la Germania agli Europei quest’estate, e si unisce a noi con il chiaro desiderio di consolidare questi progressi”. e mettersi alla prova in Premier League.

“Niclas ha una grande esperienza ed è in una fase della sua carriera in cui sentiamo che potrà davvero regalarci i suoi anni migliori. È una persona che abbiamo osservato molto da vicino e che crediamo sarà una persona eccellente per la squadra e per il Club. Aspettiamo di vedere le qualità che porterà.“Il Consiglio continua a mostrare il proprio sostegno portando giocatori di alto livello per rafforzare la squadra del West Ham United”.Tutti al West Ham United vorrebbero dare il benvenuto a Niclas e alla sua famiglia nell'est di Londra e gli augurano ogni successo per la sua carriera in Claret and Blue.

Stürmer Niclas Füllkrug (31) wird Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung verlassen und sich Premier-League-Klub @WestHam anschließen.



Danke für das gemeinsame Jahr, Niclas!



https://t.co/DwQzo1xFAc pic.twitter.com/tBcOuyxF3v — Borussia Dortmund (@BVB) August 5, 2024

- L'attaccante Niclas Füllkrug (31) lascerà con effetto immediato il Borussia Dortmund, club della Bundesliga, e si unirà al West Ham United, club della Premier League.“Niclas è un grande giocatore e un bravissimo ragazzo che si è identificato con il BVB molto rapidamente. Non era nei nostri piani darlo via quest'estate. Alla luce di un'offerta eccezionale e del suo desiderio personale di sfruttare l'opportunità di un contratto a lungo termine in Premier League, abbiamo comunque deciso di accettare il trasferimento. Anche se è stato solo un anno insieme, desideriamo ringraziarti, caro Niclas, e augurare a te e alla tua famiglia tutto il meglio per l'Inghilterra", afferma il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.

Niclas Füllkrug sottolinea: “Mi sono divertito moltissimo al BVB. Ringrazio ognuno di loro e auguro il meglio al club e ai suoi grandi tifosi”.