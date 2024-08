Milan, il Tottenham non scende da quota 15 milioni per Emerson Royal: si chiude entro mercoledì

Si entra nella settimana del trasferimento di Emerson Royal al Milan. Moncada e Furlani contano di chiudere questa lunga trattativa con il Tottenham entro e non oltre la giornata di mercoledì. Ore, dunque, decisive con il club londinese, che è già al lavoro per cercare il sostituto del terzino brasiliano.



15 MILIONI O NIENTE - Il Tottenham é stato chiaro con il Milan anche nelle ultime ore: servono 15 milioni di base fissa o altrimenti l’operazione non si fa. Il club rossonero ha offerto 13 milioni e, nel fine settimana scorso, ha manifestato al presidente Levy la volontà di arrivare a quota 14. Non basta, gli Spurs sono irremovibili sulla cifra. Si può discutere sui bonus ma non sulla somma garantita. È conditio sine qua non per definire l’operazione.