Pubblico al Mapei Stadium e primi 'problemi'. Alcuni ultras della Juventus hanno bloccato la via d'accesso, lanciando fumogeni e facendo esplodere qualche botto, per i tifosi dell'Atalanta, che non potevano cambiare il loro tragitto, in quanto c'era solo una via d'accesso per loro. Per questo motivo, impossibilitati a modificare la propria strada per entrare nell'impianto, hanno dovuto attendere l'intervento della Polizia, che li ha scortati.