Il Milan è tornato dalla trasferta di Torino contro la Juventus con la sensazione di essere stato penalizzato in maniera troppo netta dalle decisioni arbitrali. Il direttore di gara Fabbri non ha assegnato due calci di rigore in favore dei rossoneri piuttosto solari, generando la rabbia dei tifosi sui social e dei giocatori a fine partita. Il Diavolo è penultimo, in stagione, nella classifica dei rigori a favore (solo 2 insieme al Cagliari).



FURIA LEONARDO - "In un momento difficile presentarsi così con questa prestazione allo Stadium è una cosa bellissima. Poi uscire con zero punti da questa partita per errori arbitrali, dispiace. Partita condizionata da un comportamento generale, l'arbitro è stato inadeguato nelle scelte e i dialoghi con i nostri giocatori non sono stati corretti. L'ammonizione a Calhanoglu è incomprensibile. E' un atteggiamento generale che non va, deve essere l'arbitro a gestire e non ad aumentare la tensione. Ha condizionato abbastanza". Musica e parole di Leonardo nella pancia dell'Allianz Stadium. Che inizia a vedere l'obiettivo Champions League sempre più difficile, ma non impossbile, da raggiungere. La sensazione diffusa in seno al club rossonero è che questa situazione sia dovuta, almeno in parte, anche dai ripetuti errori della classe arbitrale che rischia di condizione la volata. TROPPI ERRORI - Senza lo zampino dell'arbitro Fabbri il risultato di Juventus-Milan sarebbe stato, con tutta probabilità, diverso. Al 35' del primo tempo non viene assegnato un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Alex Sandro, nonostante l'ausilio del Var. Al minuto 87, Mandzukic, appena ammonito per un fallo su Castillejo, scalcia platealmente Romagnoli da terra in piena area di rigore. Era penalty più cartellino rosso per l'attaccante croato della Juventus. Ma il dossier Milan presenta diversi altri episodi:



21 ottobre 2018 Inter-Milan: mancato cartellino rosso a Nainggolan

11 novembre 2018 Milan-Juventus: manca un rosso a Benatia in occasione del fallo che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore.

4 febbraio 2019 Roma-Milan: rigore negato per fallo di Kolarov su Suso, mancata espulsione di Pellegrini per doppio giallo.

16 gennaio 2019, supercoppa Italiana Juventus Milan: i rossoneri chiedono un calcio di rigore per atterramento di Conti.

30 marzo 2019, Sampdoria-Milan: penalty non concesso per fallo di Murru su Piatek.