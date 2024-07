Futbol Emotion si prende la scena al raduno di Operazione Nostalgia: dalle divise e i rigori con Amelia ad autografi e foto, le iniziative con tifosi e campioni

Johnny Dalla Libera/SGPItalia

Il raduno di, che ha visto protagonisti i più grandi calciatori degli anni '90, ha entusiasmato i fan accorsi allo Stadio Silvio Piola. Al centro dell'evento,ha brillato con il suo stand e le sue iniziative nella Fan Zone, regalando momenti di puro divertimento.Fútbol Emotion, attraverso il marchio tecnico Soka, ha realizzato le divise indossate da star come. Le maglie, in materiale 2ND SKIN e con design ispirati agli anni '90, hanno combinato stile classico e innovazione moderna, esaltando l'estetica dell'evento.

Dal 2001, Fútbol Emotion è un pilastro nell'abbigliamento tecnico per il calcio, con oltre 25 negozi in Spagna, Italia e Portogallo e un e-commerce globale. Offre una gamma completa di prodotti, da scarpe e maglie a accessori, servendo oltre 300 squadre professionistiche e amatoriali.La Fan Zone è stata animata dalle attività proposte da Fútbol Emotion, come Fútbowling e Fútbol Darts, che hanno premiato i partecipanti. La presenza di calciatori comeha attirato fan di tutte le età, offrendo autografi, foto e contenuti esclusivi per i social media.

Uno dei momenti clou è stato il tiro dei rigori con, dove alcuni fortunati hanno avuto l'opportunità di sfidare l'ex portiere della nazionale. Inoltre, i calciatori hanno distribuito palloni firmati, creando un’atmosfera di eccitazione e competizione amichevole tra i fan.L'iniziativa di Fútbol Emotion ha arricchito, dimostrando la capacità del brand di creare legami autentici con i tifosi. L'evento ha consolidato il ruolo dinel mondo del calcio italiano, evidenziando il suo impegno nel coinvolgere e appassionare i fan.

Il raduno non solo ha celebrato le icone del passato, ma ha anche dimostrato come il calcio continui a unire e a creare esperienze indimenticabili per tutti i presenti, rendendo l’evento un vero successo.