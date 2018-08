Ad allarmare i tifosi della Sampdoria nelle ultime ore non è stata solo la trattativa Obiang, ma hanno contribuito anche le voci sul possibile futuro di Fabio Quagliarella, conteso da due società in particolare. Il Parma e l'Udinese infatti sono piombate sull'attaccante stabiese, che ha ancora un anno di contratto con i blucerchiati: le due società sembravano intenzionate ad ingolosire il numero 27 doriano con una proposta contrattuale spalmata su più anni, in modo da garantirgli una carriera ancora piuttosto lunga in Serie A.



La Sampdoria però resta molto tranquilla per quanto riguarda il futuro del giocatore. Quagliarella - che ieri si è allenato in palestra, ma l'affaticamento muscolare subito nel corso del match con il Fulham non preoccupa - rispetterà il contratto in essere con il club genovese. "Resterà", è il commento che da Corte Lambruschini fanno a Il Secolo XIX in merito alla vicenda. Le piste per un ulteriore attaccante, da Pjaca a Munir passando per Niang, restano vive ma la Samp non si preoccuperò di sostituire Quagliarella, che salvo colpi di scena dovrebbe rimanere a Genova anche la prossima stagione.