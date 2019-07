L'uomo giusto nel posto giusto, al momento giusto: e se l'occasione viene sfruttata bene, il premio è di quelli grossi., persa senza sfigurare contro il Bayern Monaco. Schierato da centrale nel 4-3-1-2, il classe '99 ha risposto presente risultando uno dei migliori in campo: arginati al meglio Muller, Arp e compagni e strappati i complimenti a scena aperta di Marco Giampaolo , intrigato dall'idea di poter lavorare su di lui.- Non un nome nuovo per i corridoi di Milanello e Casa Milan, Gabbia da anni è uno dei fiori all'occhiello del vivaio rossonero: tecnico e duttile, nel settore giovanile è stato abituato a giocare sia come centrale difensivo che come. Proprio in quella posizione aveva incuriosito, che lo fece debuttare nei preliminari di Europa League contro lo Shkendija nel 2017: inserito al posto di Locatelli, il giovane nativo di Busto Arsizio per movimenti e fisico faceva pensare a un. La scorsa stagione in prestito alla Lucchese tuttavia lo ha riportato nel ruolo di origine, quello di difensore centrale: proprio in quella posizione è stato riproposto con successo da Giampaolo e proprio quel ruolo può cambiare il suo futuro.La buona annata in Serie C e le prestazioni convincenti con l'Italia Under 20 al Mondiale di categoria hanno messo il nome di Gabbia sotto i riflettori del mercato: illo vorrebbe in prestito e gli permetterebbe di proseguire il percorso di maturazione in B;. Come scritto in incipit dell'articolo, tuttavia, per Gabbia si è presentata la giusta combinazione di eventi:. Lo ha lasciato intendere Giampaolo, stregato e incuriosito dalle potenzialità del ragazzo, e ora anche la dirigenza sta valutando questa possibilità. Nonostante sia in programma l'arrivo di un nuovo difensore centrale (la prima scelta),, a disposizione di Giampaolo per i prossimi due mesi, dunque, resterebbero soloe l'eventuale nuovo acquisto:e avere le sue chance di convincere tecnico e società a dargli spazio e fiducia, rimandando a gennaio qualunque altro discorso.L'uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto: Gabbia resta con i piedi per terra e lotta per tenersi il Milan, la prima occasione è già stata sfruttata.@Albri_Fede90