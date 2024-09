Galatasaray, due offerte per Laurienté: cifre e posizione Sassuolo

Getty Images

Ilcontinua a provare a far spesa in Italia. Non è andata a buon fine l'operazionecon la Roma e per la corsia mancina difensiva restano in piedi le alternative(Milan) e(Napoli). Il mercato in Turchia chiude stasera.Il club di Istanbul pensa però anche all'attacco e il profilo più gradito è quello di, classe 1998 del- Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore il Galatasaray ha presentato due offerte per portare Laurienté nella SuperLig:per convincere il Sassuolo.

- I neroverdi, tuttavia, hanno deciso di alzare il muro:, non potendo sostituire Laurienté in caso di cessione.