Galatasaray-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna in campo ilper il terzo test amichevole dell'estate: gli emiliani se la vedono con ilcampione di Turchia.I ducali di Fabio Pecchia, dopo aver vinto l'ultima Serie B e aver conquistato la promozione diretta, continuano a lavorare per preparare al meglio il ritorno in Serie A.Una sconfitta e una vittoria, questo il bilancio delle prime due uscite estive del Parma: dopo il ko contro il Lugano (3-1) è arrivato il successo di misura sull'Anversa, 2-1 firmato da Partipilo e Hernani.Per il Galatasaray si tratta invece della quinta amichevole, la seconda di fila per i turchi contro una formazione italiana dopo quella con il Lecce.

Tutte le informazioni su Galatasaray-Parma: