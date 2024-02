Laè chiamata a reagire dopo i risultati dell'ultimo mese, che hanno drasticamente ridimensionato obiettivi e entusiasmi della squadra. Reazione che dovrà essere immediata, a partire dalla sfida delle 18 in casa del Verona che non sarà affatto scontata. Ad analizzare il momento di difficoltà che sta vivendo la squadra di Allegri è stato il doppio ex, che ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove si è soffermato anche su quello che sarà il match contro gli scaligeri."Io credo che la Juve ha fatto qualcosa di straordinario fino a poco tempo fa, ha avuto questo passaggio a vuoto. La partita con l'Inter ha condizionato tutto, ma ci può stare perdere a Milano."