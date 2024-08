Galeno show, il Porto fissa il prezzo: la strategia della Juventus

Redazione Calciomercato

Dall’inferno al paradiso in trenta minuti.. Il Porto è riuscito nella fenomenale impresa di ribaltare e battere lo Sporting Lisbona, nella finale di Supercoppa del Portogallo, da uno 0-3 al 24’ del primo a un 4-3 maturato nei supplementari. Wenderson decisivo quando serve, ormai è una costante per i Dragoes. Ecco perchéMagari è meno bello da vedere rispetto ad altri o meno spettacolare. Galeno è un brasiliano atipico: concreto e versatile, può giocare in diversi moduli tattici. Prevalentemente ama macinare kilometri a sinistra, su e giù senza sosta proprio comeIlper la sua cessione a patto che non si scenda da quota

Giuntoli sfoglia la margherita per l’esterno ma ora deve iniziare a fare sul serio prima che sia troppo tardi. Galeno ha iniziato da eroe questa stagione e mostrando a tutti di essere pronto a una nuova sfida ancora più ambiziosa di quella che può garantirgli il Porto. Secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio di una Roma scatenata sul mercato.Il gioco degli esterni agita la Juventus, Galeno il suo messaggio l’ha lanciato.