L'ex allenatore ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:per essere competitivi ad alto livello, specialmente dopo l'infortunio di Pogba. Avete visto il centrocampo bianconero contro Koke, Saul e gli altri dell'Atletico Madrid? Una sfida impari".nell'immediato. De Ligt era eccezionale a destra, ma faticava a sinistra e al suo posto è arrivato Bremer, che nel centro-sinistra non ci ha mai giocato. Visto contro l'Atletico? Morata lo ha scherzato, al Torino certe figure non le aveva mai fatte. Lvicino non è mai stato ai livelli del passato. Non è stato possibile e lo capisco, ma- "Può facilitarti anche il passaggio al 4-4-2. A sinistra ci sa fare ed è meglio dipure da laterale a tutta fascia, mae andrebbe bene, anche perché Locatelli non è un regista".Una Juve che mira a vincere lo scudetto e a ben figurare in Champions non può avere queste difficoltà ad accontentare l'allenatore. Altrimenti che si abbassi l'asticella, dicendolo chiaramente. Io. Alvaro tornava in difesa, a volte anche troppo."., che a me piace tantissimo, poi se perderà Skriniar qualche problema può averlo. Ma