Il Covid-19 ha colpito non solo l'Italia e la Cina, ma tutta l'Europa. Anche al di fuori dal nostro Continente si iniziano a registrare i primi casi, ma sembra che qualcuno non avverta il pericolo.



Ne parla un ex Napoli, Walter Gargano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



LA SITUAZIONE - "Qui in Uruguay la gente non ha ancora capito, continua ad uscire, andare in spiaggia. Ci sono stati oltre 250 casi di contagio e dal punto di vista sanitario siamo un Paese arretrato rispetto all'Italia. Qui scendo solo per fare la spesa, munito di guanti. Bisogna attenersi alle regole".



SU NAPOLI - "È casa mia, lì sono nati due dei miei tre figli. In famiglia tutti sono tifosi del Napoli. Continuo ad avere tanti amici a Napoli e porto nel cuore quei colori che resteranno per sempre sulla mia pelle".



HAMSIK - "È in Cina, la situazione è superata. Mi ha raccontato che lì sembrava di essere in un film. C'erano 50 persone all'aeroporto per controllare tutti i passeggeri. Sono stati cinque giorni senza poter uscire di casa".



GOL ALLA JUVE - "Quel gol non lo dimenticherò mai, è il più bello che abbia mai fatto. È speciale anche perché stavamo perdendo e poi rimontammo vincendo la partita. Se vogliamo tornare a vivere la passione per il calcio, soprattutto a Napoli, dobbiamo rispettare le regole".