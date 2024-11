Gasparri: "Juric è un caso umano, inadeguato. Via lui e i Friedkin, solo Ranieri può salvare la Roma dalla B"

AFP via Getty Images

Laè incappata in una nuova sconfitta. Al Bentegodi,si è imposto per 3 a 2 sugli uomini di, di nuovo ko e ora invischiati nelle zone basse della classifica. I giallorossi sono undicesimi con 3 vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, un momento da incubo per i tifosi romanisti.Uno di essi, Maurizio, ha espresso sui propri social tutto il suo astio per quanto sta succedendo al suo club. Queste le parole del senatore di: “, lui e ivannoOra. Cento romani, io ci sto, ingagginoperUltima spiaggia”.

L’ex allenatore delè a. La società non si è ancora espressa ma circolano già diversi nomi se dovesse essere esonerato. Oltre al già citato, altri nomi papabili sono quelli di Frank, Pauloe dell’ex capitano e allenatore della Lazio, Roberto, reduce dall’esonero da ct dell’Arabia Saudita.