"Gasperini? Chi è?": gaffe di Balde alla vigilia di Barcellona-Atalanta VIDEO

AFP via Getty Images

In vista della sfida ditra, il giovane terzinosi rende protagonista di un momento imbarazzante durante la conferenza stampa pre-partita. Domani sera si troverà di fronte l'Atalanta, ma, tecnico della squadra avversaria.Durante la conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Balde un parere sullo stile di gioco di Gasperini. Il calciatore, visibilmente confuso, ha inizialmente creduto che si trattasse di un giocatore dell'Atalanta: "Mi scusi, qual era la domanda? Di quale giocatore stava parlando?".

EL MOMENT DIVERTIT DE LA RODA DE PREMSA DE BALDE



El lateral del Barça es fa un embolic amb el nom de l'entrenador de l'Atalanta, Gasperini



https://t.co/9dksTtDwY5 pic.twitter.com/JKLlBoXII9 — Esport3 (@esport3) January 28, 2025

Nonostante i tentativi di chiarimento, Balde ha continuato a non cogliere il riferimento: "Non ho capito di chi si stesse parlando. Quale giocatore intendeva?".Quando l'interprete gli ha spiegato che si trattava dell'allenatore dell'Atalanta, il terzino ha reagito con una dichiarazione spiazzante e tra le risate generali dei presenti: "Chi è? Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco".