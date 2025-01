Benfica-Barcellona, follia Szczesny! Uscita senza senso, colpisce Balde e regala il gol a Pavlidis

AFP via Getty Images

Clamoroso quello che è successo al 22' di Benfica-Barcellona: su un pallone in verticale di Otamendi,e, lasciando libero Pavlidis di segnare a porta vuota, di centrare la doppietta. UPassano sei minuti e l'ex numero uno della Juventus ne combina un'altra,: l'arbitro Danny Makkelie indica il dischetto, il Var conferma, con la punta greca che segna il penalty, trovando la tripletta.

Ieri l'allenatore del Barcellona Hansi Flick aveva parlato così del dualismo tra il polacco e Inaki Pena: "perché non solo gioca bene nella sua posizione, ma anche per come si comporta, come supporta i compagni di squadra. È fantastico vederlo e mostra la sua esperienza ai giovani".