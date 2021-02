, una rete che gli mancava ormai dal 21 ottobre contro il Midtjylland ai gironi di Champions quando ancora vestiva la maglia dell'Atalanta e ancora la rottura con il mondo nerazzurro non era neanche lontanamente ipotizzabile. Quell'Atalanta che senza il suo capitano separato volava (dieci risultati utili consecutivi), ma che ora si è inceppata:(due contando anche le due di Coppa Italia con Lazio e Napoli), ultimo il rocambolesco pareggio interno contro il Torino con clamorosa rimonta subita, sintomo di un ingranaggio che non lavora più alla perfezione come nel recente passato della Bergamo calcistica.- Se l'attacco non preoccupa particolarmente (8 gol nel parziale, 11 contando la coppa), è la difesa a destare qualche perplessità in più:, entrambi tra le mura amiche del Gewiss Stadium contro Lazio e Toro. Gasperini spiega il calo di rendimento con stanchezza e qualche infortunio di troppo sulle corsie esterne (ieri out sia Hateboer che Maehle), ma le difficoltà sono più da ricercare in. Troppa differenza tra la prestazione di San Siro, 3-0 e Milan annichilito, con le partite contro Udinese, Genoa e soprattutto gran parte della sfida con il Torino, una squadra che fino a quel momento aveva ottenuto un solo punto negli otto confronti con le prime sette squadre della classifica: da 3-0 a 3-3, con l'occasione per il sorpasso sui piedi di Verdi nel finale,- Stanchezza, errori sotto porta per chiudere la partita e pensieri rivolti al ritorno di coppa con il Napoli, Gasperini prova a spiegare il passo falso e il periodo altalenante. Ma proprio dalle recenti dichiarazioni del tecnico orobico emerge come uno dei possibili problemi sia proprio il cambio d'atteggiamento dell'intero ambiente e manifestato sul campo:. "3-2 senza un tiro in porta del Torino", "A qualcuno dà fastidio vederci lì in classifica", "Lazio? Stavolta è andata bene a loro" e ancora "Finiscono spesso dietro di noi (in classifica, ndr)". Parole volte a mettere pepe, ma che denotano un parziale cambio di mentalità e atteggiamento da parte della squadra che ora si esalta contro le big e pensa già alla doppia sfida con il("La cosa bella è la mentalità, il fatto di giocarcela alla pari, senza paure, contro le grandi" diceva Gasp dopo il Milan) ma che contro le 'piccole' rischia di abbassare la soglia dell'attenzione., diceva Gasperini spiegando l'esclusione di Gomez con motivazioni di natura tattica, un equilibrio tra ambizioni e consapevolezza che l'Atalanta sembra aver parzialmente perso. Un equilibrio che non ha avuto quando ha scaricato senza batter ciglio il giocatore che ha contribuito probabilmente più di chiunque altro a renderla una certezza del nostro campionato e un club ammirato in Europa perché "". Un equilibrio che Gomez ha invece mantenuto anche nel momento dell'addio, ricordando solo con affetto e nessuna parola aspra la squadra e la città che sono state più che una seconda casa per lui. E ora il Papu è tornato al gol e al sorriso, mentre la Dea e Gasperini frenano e si interrogano su quali errori correggere per dimostrare di poter essere sempre ai livelli cui hanno abituato anche senza l'ex capitano.@Albri_Fede90