Gasperini: “Perché De Ketelaere e Lookman non hanno giocato con l’Inter"

Quando gli chiedono se ha snobbato la Supercoppa italiananon ci sta. La sua Atalanta ha perso 0-2 con l’Inter a Riyadh in semifinale,. Dopo sette mesi è tornato in campo Giorgio Scalvini, rientrato da un lungo infortunio e per l’occasione schierato a centrocampo.- Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita, Gasperini ha commentato così la scelta del turnover: “Abbiamo provato a vincere contro una squadra molto forte, facendo qualche errore; ma. Non abbiamo demeritato, per me è stato un ottimo test considerando che c'erano giocatori come Zaniolo e Samardzic che difficilmente partono titolari; inoltre Scalvini tornava dopo tanto tempo, a centrocampo ha fatto bene e può essere una scelta da ripetere".

- Nella prima parte di questa stagione Gasperini ha fatto giocare praticamente tutti i giocatori a disposizione della rosa, l’unico che non è ancora mai sceso in campo èancora alle prese con la rottura del legamento crociato (dovrebbe rientrare a inizio febbraio). Per il resto, hanno giocato tutti: anche, una decina di minuti entrando al posto di Rui Patricio in Coppa Italia contro il Cesena. Poco meno di mezz’ora per il talento classe 2004 Vanja Vlahovic e qualche presenza anche perl’esterno inglese arrivato in estate ma che probabilmente lascerà l’Atalanta dopo soli sei mesi. Il più presente? È, con 2295 minuti divisi in 26 partite (3 gol) ha giocato anche più di Carnesecchi. Il centrocampista olandese è il giocatore del quale Gasp non può fare a meno.