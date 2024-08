Gasperini: "Sprecata un'occasione, ci manca sempre una virgola. Mercato? Da qui al 30 agosto c'è tempo"

AFP via Getty Images

Sconfitta che lasca l'amaro in bocca per, quella che la sua Atalanta ha subito per 2-0 contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. L'allenatore dei bergamaschi a Sky ha commentato così la gara."Ero abbastanza fiducioso che potessimo mettere in difficoltà il Real anche nel gioco. La partita è cambiata soprattutto dopo il secondo gol che era evitabile. Dopo hanno meritato la vittoria, nel primo tempo c'è stata la grande parata di Courtois e un'altra occasione con Lookman. Rimontare poi diventa difficile, perché ti esponi ai loro contropiedi.

"Abbiamo perso una bella opportunità per come si era messa la partita. C'era la possibilità di andare in vantaggio che è fondamentale, bisogna essere più cinici e qualitativi. Resta una bellissima esperienza, ma valgono di più quando vinci"."No, no, sono molto orgoglioso ma ci manca sempre una virgola, a Dublino l'abbiamo messa e oggi poteva seguire la stessa striscia. Sono dispiaciuto per i ragazzi, perché vincere una partita così capita rarissime volte"."Adesso pensiamo a stasera, c'è tempo per pensare al 30 agosto".

"Lunedì inizia il campionato e sappiamo che è tutta un'altra storia. Dobbiamo fare la conta, è uscito Kolasinac e dobbiamo vedere come recuperiamo tutti".