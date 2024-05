Gatti con la sciarpa 'Inter ti odio', Materazzi replica: "Meglio un anno da leoni che 100 da gatti"

, in seguito alla conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, che ha trionfato per la 15esima volta nella sua storia,e proseguono con insistenza. Sono noti gli episodi che hanno coinvolto dal furioso alterco con il direttore di Tuttosport Vaciago alla furia contro Maresca e il quarto uomo nel finale della sfida vinta contro l'Atalanta), maInfatti, durante la festa sotto la curva bianconera, presente in massa allo Stadio Olimpico di Roma,si è lasciato andare alla gioia del momento, facendosi raffigurare e immortalare cona una sciarpa di dubbio gusto per il tifo. Il centrale della Vecchia Signora ha raccolto una sciarpa, lanciata dai tifosi bianconeri, con su la scritta "", esponendola pubblicamente con orgoglio.Riprendendo, infatti, tale immagine che immortala l'ex Frosinone in festa sotto i tifosi bianconeri, l'ex centrale Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 ha attaccato il numero 4 juventino, raffigurato nell'occasione con una sciarpa bianconera e la medaglia al collo, oltre a tale altra sciarpa anti-Inter lanciatagli dal settore dei tifosi bianconeri.

Il tutto seguito dalla raffigurazione di un gatto che insegue la Champions League e accompagnato dalla canzone "44 gatti". La frecciata, inoltre, verso i bianconeri è un riferimento chiaro anche alla Champions League, con tanto di emoji di Materazzi, raffiguranti tre coppe. 3 le Champions alzate dai nerazzurri, due quelle dalla Juventus nella storia della competizione.