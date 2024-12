Gazzetta dello Sport - Inter, il fisico di Acerbi scricchiola: c'è una clausola nel contratto

Getty Images

Questione Francesco: non un problema, e ci mancherebbe vista l'importanza di un difensore del genere per l'di Simone Inzaghi sia nella grande annata del 20esimo Scudetto, sia in questa. Ma sicuramente una questione. Sì, perché l'ex LazioIl contratto di Acerbi, che a febbraio 2025 compirà 37 anni, è stato, quindi la scadenza è ancora relativamente lontana, ma La Gazzetta dello Sport rivela che nell'accordo è presente una. In sostanza, sarà il club del presidente Marotta a decidere se continuare o meno con Acerbi.

Per il momento, il centro della difesa è in mano a De Vrij, che sta dando ottime risposte. All'Inter serve avere le idee chiare sulle condizioni fisiche del forte difensore italiano per decidere se proseguire o no, e anche perche ha visto come ultimi arrivati Bisseck e Palacios, nessuno dei quali come possibile centrale della linea a tre.