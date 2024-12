Sky Sports De - Inter interessata a Rocco Reitz: chi è il Barella tedesco

GETTY

C’è un nome nuovo sul taccuino: si tratta di, centrocampista dele dellaSecondo Sky Sports De infatti ilha attirato su di sé le attenzioni dei nerazzurri e del, accattivati sì dalle qualità del ventiduenne ma anche dalla sua situazione contrattuale. Reitz infatti ha un, appena rinnovato, nel quale però è stata inserita unaUn affare se si considera che stiamo parlando di uno dei giocatori in rampa di lancio del calcio tedesco, un prospetto di sicuro avvenire.

Nonostante la giovane età, Rocco Reitz è già diventato undel Borussia Monchengladbach, squadra nella quale è cresciuto e dove ha disputato gran parte della sua carriera, se si escludono due prestiti alin Belgio. Il club lo reputa uno dei giocatori più importanti per il prossimo futuro,e, per questo, una sua partenza già nei prossimi mesi – e soprattutto a gennaio – è per ora da. Lo ha ribadito di recente anche l’ad, RolandAi “puledri” Reitz ci è arrivatoEra nato ae aveva trascorso la sua infanzia a. Un piccolo prodigio fin da allora, ha giocato con la maglia bianca-nero-verde per tutte le squadre giovanili, facendo la trafila completa e arrivando aA buttarlo in campo è l'allenatore Marcoche tanto aveva fatto per la crescita di un altro suo giocatore all’epoca, e oggi nerazzurro, Marcus. Da allora il centrocampista ha collezionatoNumeri e prospettive che gli sono valsi la titolarità con la Nazionale Under 21 e anche la prima esperienza con la nazionale tedesca: insieme aera infatti tra i giocatori cheha voluto come “tappabuchi” della nazionale maggiore negli allenamenti prima deglicasalinghi. Nell'amichevole contro l'Ucraina, i due sono andati in panchina senza però debuttare. Nel 2021 la prima esperienza lontano dal suo club: Rocco infatti va a farsi le ossa alin prima divisione belga. Qui mette assieme, con un gol. Poco impiegato nella prima parte della stagione 2022/23, nel gennaio 2023 viene nuovamente ceduto in prestito al St. Truiden fino alla fine dell’annata e prima di tornare definitivamente al suo club. Nel 2023/24 esplode con una stagione daSu di lui posano gli occhiQuest’anno ha già disputato 14 gare in tutte le competizioni, con un assist.

Reitz può giocare: dalalma è dache dimostra di avere i migliori margini. Alto 176 cm, è dotato di un fisico forte e unisce. Lo si vede destreggiarsi in dribbling e contrasti, in lanci millimetrici e corse a perdifiato. Sanelle difese avversarie ma può migliorare sotto porta (sul finire del 2023 ha segnato anche una doppietta al Werder Brema), è un moto perpetuo che. Un giocatore con le caratteristiche delquello su cui la stessa Inter scommise dopo i primi brillanti anni in A con la maglia del. In lui i nerazzurri hanno rivisto qualcosa su cui puntare, starà ora alla bravura dei dirigenti riuscire a strapparlo al suo club del cuore per cui veste da anni la maglia numero 27, una maglia che all’Inter è, per ora, vuota.