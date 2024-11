Gazzetta dello Sport - Thuram obiettivo reale del Liverpool. Quanto vale la clausola con l'Inter e cosa filtra

Una minaccia di colore rosso: questo deve fronteggiare l'secondo La Gazzetta dello Sport nell'ottica delle prossime sessioni di mercato. E' normale che il rendimento di, per quanto altalenante in questa stagione con solo marcature multiple in campionato (due doppiette e una tripletta) abbia attirato i riflettori dei migliori club al mondo. E tra questi, scrive la Rosea,Già pallino di Jurgen Klopp, Thuram piace anche al suo successore sulla panchina di Anfield, Arne Slot. Pesa, in questo senso, lainserita nel. Ma così come è forte l'interesse del Liverpool e non solo - nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare delle mire del, desideroso di riportare Marcus in Francia come possibile nuovo trascinatore di un reparto offensivo piuttosto spuntato -

Per il momento, infatti,. Il suo percorso con l'Inter è tutt'altro che concluso e, se mai ci sarà spazio per valutazioni di questo tipo, sarà più avanti.