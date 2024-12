Gazzetta dello Sport – Milan su Akliouche: chi è e al posto di chi può giocare

AFP via Getty Images

Si avvicina sempre di più la finestra die ilsi prepara a qualche cambiamento per cercare di risollevarsi dalla scomoda situazione di classifica che vede il Diavolo all'ottavo posto (con una partita da recuperare), a meno 14 lunghezze dall'Atalanta capolista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha messo gli occhi su- Non è un caso che quando non ci sonoe vengono chiamati in causa, i rossoneri faticano e di conseguenza la manovra offensiva rallenta. Infortuni, prestazioni non all'altezza e limiti sul piano tecnico hanno, quindi, portato il direttore dell'area tecnicaa guardarsi intorno.

- Il nome che è finito sul taccuino della dirigenza del Milan è quello di, ala destra di proprietà del. Parliamo di un classe 2002 mancino, cresciuto nelle giovanili del club del Principato, che vanta grande. Dall'inizio della stagione, il 22enne ha collezionato un totale di 21 presenze, tra campionato e coppe, condite da 4 gol e 5 assist. Ha ancora ampi margini di crescita, ma le sue qualità sono indiscutibili. Il suo contratto scadrà nel 2028 e un prezzo, ad oggi, è difficile da stabilire, anche se molto probabilmente si va daidi euro a salire.

- Il Milan sta, quindi, pensando di fare un tentativo nella finestra invernale di mercato, anche se tutto è vincolato dalla partenza dia gennaio. Qualora dovesse andare in porto l'operazione, infatti, il francese andrebbe a prendere il posto dell'attaccante nigeriano.- Non solo Akliouche, il Milan sta sondando il terreno anche per, ala sinistra di proprietà dello. Il classe 2001 tedesco ha caratteristiche leggermente differenti rispetto al francese, in quanto può contare maggiormente sul dribbling, rispetto che alla precisione di tiro. Le sue statistiche, fino ad oggi, parlano di 15 presenze totali, condite da 1 goal e 2 assist. Visto il rinnovo di contratto firmato fino al 2029, però, la sua valutazione si aggira intorno ai