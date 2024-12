Milan, il padre di Terracciano: "Non può fare il vice Theo Hernandez. Futuro? Ci sono richieste"

Getty Images

Ilè passato a Verona e lo ha fatto con una novità:centrale di centrocampo nel 4-2-3-1. L'ex Hellas si sta trasformando in un vero e proprio jolly per Paulo Fonseca e a svelare più dettagli sul giocatore ci ha pensato il padre,, in un'intervista a MilanNews.it.- "Credo che in Filippo abbiano visto qualcosa di diverso. Perché ha questa qualità di mettere a disposizione tutte le doti che ha, tutto il suo sapere calcistico a disposizione dell'allenatore. E giocatori così sono sempre apprezzati dall'allenatore, perché dove c'è bisogno lui si adatta, cercando di fare il massimo senza obiettare. Se c'è da giocare a sinistra, gioca a sinistra. A Verona ha fatto anche il centrale difensivo".

- "Sicuramente il pensiero è sorto nella testa di Filippo. Ma da parte della società c'è sempre stata massima fiducia in lui. Quando ci sono state delle richieste la società è stata chiara, ribadendo fiducia nel ragazzo e questa è una cosa che abbiamo apprezzato perché abbiamo sentito la fiducia. Ora tocca a Filippo ripagarla: c'è un percorso da fare, madre natura non gli ha dato le doti del fuoriclasse ma lui è un grande lavoratore e ha una gran testa".- "A oggi da parte della società non ci è arrivato nulla. So che ci sono delle richieste ma a Filippo non è stato detto nulla".

- "Filippo dice sempre: se la società mi vuole, rimango qua. E a oggi non ci è stata comunicata nessuna decisione circa prestiti o cessioni. Resterà al Milan? Nel calcio da un giorno all'altro cambia tutto, possono capitare situazioni, dinamiche che non conosciamo. Ma come detto non ci è arrivata nessuna comunicazione in merito".- "Difficile da dire, credo che Filippo sia un giocatore calcisticamente in evoluzione. In mezzo al campo ha sempre fatto bene nelle nazionali. A Verona ha fatto anche il braccetto a destra giocando bene. Ha fatto bene da quinto. E credo che questa duttilità non sia limitante, anzi. Nel calcio di oggi quasi senza ruoli è un merito. Poi chiaro che un giocatore viene impiegato secondo le proprie caratteristiche e se mi chiedi se può fare il vice di Theo (Hernandez, ndr) dico di no, non lo è, perché non ha quelle caratteristiche, non ha nelle corde le volate sulla fascia di Theo".