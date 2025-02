Gazzetta - Ecco quanto guadagnano gli arbitri di Serie A e il confronto con i colleghi europei

ANSA

Gli arbitri italiani sono tra i più pagati d’Europa. Come si evince da un'analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport,. Solamente Spagna e Germania offrono retribuzioni superiori, mentre gli arbitri di Inghilterra e Francia percepiscono compensi inferiori rispetto agli italiani.: un compenso fisso stabilito dal contratto con la FIGC, un gettone per ogni match arbitrato (uguale per tutti i direttori di gara) e il rimborso spese.

Partendo da una direzione di circa 20 partite a stagione,. Questa cifra può variare in base al numero di partite arbitrate e ai ruoli ricoperti (primo arbitro, Quarto ufficiale o addetto al VAR, ognuno prevede un compenso specifico).Quarto ufficiale: 500 euro a partitaVAR: 1.700 euro a partitaAVAR: 800 euro a partitaAssistenti: 1.400 euro a partita

Arbitro principale: 2.000 euro a partitaVAR: 800 euroAVAR: 400 euroQuarto ufficiale: 500 euroAssistenti: 600 euroArbitri con meno di 50 gare in Serie A: 30.000 euroArbitri con oltre 50 gare in Serie A: 60.000 euroArbitri internazionali o ex-internazionali: 90.000 euroAssistenti, VAR e AVAR: tra 8.000 e 30.000 euro, i compensi variano notevolmente. Secondo il quotidiano spagnolo As, come riporta anche Sportmediaset,(1.620 in Segunda División), mentreeuro per ogni incontro diretto.

Liga (Spagna) – 264.504 euroBundesliga (Germania) – 194.000 euroSerie A (Italia) – 159.708 euroPremier League (Inghilterra) – 157.895 euroLigue 1 (Francia) – 145.208 euro